Explosão atinge 10 apartamentos e deixa feridos em Campos do Jordão

Um equipamento de aquecimento de água a gás explodiu, na noite do último sábado (22), no Condomínio Saint Etienne Residencial, em Campos do Jordão, interior de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, dez apartamentos foram atingidos e quatro pessoas ficaram feridas, duas delas estão em estado grave.

Umas das vítimas teve 70% do corpo queimado. Ainda de acordo com os Bombeiros, um vazamento de gás provocou a explosão. Em nota, a prefeitura de Campos do Jordão informou que o prédio foi interditado e passará por perícia neste domingo para analisar a situação do edifício.

Confira a nota da Prefeitura de Campos do Jordão:

