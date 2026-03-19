Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Expira na sexta a patente do Ozempic no Brasil; redução de preços pode chegar a 20%

Encerramento da patente abre mercado para outras farmacêutas abrirem mercado para medicamentos concorrentes

Estadão Conteúdo
fonte

A Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, informou que o encerramento de uma patente é etapa natural no ciclo de vida de qualquer inovação. (Reprodução/iStock)

A patente do Ozempic no Brasil se encerrará nesta sexta-feira, 20, abrindo mercado para mais de uma dezena de farmacêuticas produzirem concorrentes para o medicamento que tem sido usado para controle da diabetes e emagrecimento. Há expectativa também para redução de preço no mercado, que deve chegar a 20% do valor nas farmácias.

De acordo com a dinamarquesa Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, o encerramento de uma patente é etapa natural no ciclo de vida de qualquer inovação. "A empresa está preparada para atuar com solidez neste novo contexto".

Veja mais

image 'Bafo de Ozempic': entenda por que canetas emagrecedoras podem causar mau hálito
Uso de medicamentos com semaglutida pode provocar mau hálito e boca seca; especialistas explicam as causas e orientam como evitar o problema

image Queda da patente do Ozempic não deve derrubar preço agora; entenda
Queda da patente da semaglutida abre espaço para concorrência, mas barreiras regulatórias, industriais e comerciais devem limitar redução de preços no curto prazo

Em nota, a empresa disse também que a inovação é um de seus pilares centrais há mais de um século, e que segue orientando sua estratégia de longo prazo, traduzida em um portfólio de medicamentos transformadores e em um pipeline robusto, com potencial para gerar novos avanços relevantes no cuidado das doenças crônicas graves e contribuir para sistemas de saúde mais fortes, resilientes e sustentáveis.

A empresa disse também que Brasil continua sendo um dos mercados mais estratégicos para a Novo Nordisk globalmente, e que seu plano permanece inalterado.

Entre as empresas que já pediram registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para produzir seus próprios remédios a base de GLP-1, estão a EMS, Hypera, Biomm, Eurofarma, Cimed e Eli Lilly.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SAÚDE/DIABETES/OZEMPIC/QUEBRA/PATENTE
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

ENSINO SUPERIOR

Quais são os cursos superiores mais procurados do Brasil?

O total de matrículas no País alcançou 10,23 milhões de estudantes.

19.03.26 14h52

avanço

Brasil atinge menor índice de mortalidade infantil em 34 anos, aponta Unicef

Nesse período, a taxa de mortalidade neonatal caiu de 25 para 7 mortes a cada mil nascidos vivos, enquanto a mortalidade de crianças de até cinco anos foi de 63 para 14

18.03.26 17h02

BASQUETE

Brasil perde da China e fica fora da Copa do Mundo de basquete feminino pela 3ª edição seguida

Até a edição de 2014, o Brasil jamais havia ficado fora de uma Copa do Mundo

17.03.26 10h29

Neymar tem até 16 jogos para convencer Ancelotti a levá-lo à Copa do Mundo de 2026

16.03.26 20h12

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

VÍDEO: Dono de pizzaria se pronuncia após mulher comer pizza antes de morrer: 'Sem acreditar'

Ao menos 113 pessoas foram atendidas com suspeita de intoxicação alimentar

19.03.26 11h43

BRASIL

Tenente-coronel suspeito de feminicídio se dizia 'macho-alfa' em mensagens

As mensagens integram o inquérito que resultou no indiciamento do oficial por feminicídio e fraude processual.

19.03.26 9h46

Chorou no velório

Bebê declarado morto acorda no velório e morre um dia depois na UTI; entenda o caso

Recém-nascido, que foi retirado do próprio caixão após ser dado como morto, faleceu na maternidade

27.10.25 14h10

OPERAÇÃO

Quem era Jiló dos Prazeres, chefe do CV morto em operação no Rio de Janeiro

Traficante acumulava mais de 130 anotações criminais e era alvo de operação policial

18.03.26 23h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda