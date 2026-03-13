'Bafo de Ozempic': entenda por que canetas emagrecedoras podem causar mau hálito

O uso de medicamentos à base de semaglutida, como o Ozempic, indicado para controle do diabetes e também utilizado no tratamento da obesidade, trouxe à tona um efeito colateral que vem sendo comentado nas redes sociais: o chamado “bafo”. O fenômeno se refere a alterações no hálito de pacientes que utilizam canetas emagrecedoras, situação que pode causar desconforto e até impactar a autoestima.

Apesar disso, especialistas explicam que o problema tem explicação fisiológica e está ligado a mudanças no metabolismo e à redução da produção de saliva. Além do incômodo social, a condição também pode afetar a saúde bucal, exigindo atenção durante o tratamento.

VEJA MAIS

Por que o Ozempic pode causar mau hálito

O chamado “bafo de Ozempic” está relacionado principalmente às mudanças no funcionamento do organismo durante o processo de perda de peso. Medicamentos que reduzem o apetite fazem com que o corpo utilize gordura como principal fonte de energia, o que altera o metabolismo e pode provocar mudanças perceptíveis no hálito. Entre os principais fatores associados estão:

Estado de cetose: quando há redução significativa do consumo de carboidratos, o organismo passa a queimar gordura para gerar energia. Nesse processo são produzidas substâncias chamadas cetonas, que podem gerar um odor adocicado ou frutado no hálito.

quando há redução significativa do consumo de carboidratos, o organismo passa a queimar gordura para gerar energia. Nesse processo são produzidas substâncias chamadas cetonas, que podem gerar um odor adocicado ou frutado no hálito. Diminuição da saliva: alguns pacientes relatam redução na produção de saliva durante o uso do medicamento, condição conhecida como xerostomia, ou boca seca.

alguns pacientes relatam redução na produção de saliva durante o uso do medicamento, condição conhecida como xerostomia, ou boca seca. Alteração da limpeza natural da boca: a saliva é responsável por eliminar bactérias e restos de alimentos. Quando sua produção diminui, o risco de mau hálito aumenta.

Boca seca também pode afetar a saúde bucal

A redução da salivação não provoca apenas o mau hálito. Sem a proteção natural da saliva, os dentes e as gengivas podem ficar mais vulneráveis a problemas bucais. Entre os riscos associados estão:

maior probabilidade de desenvolvimento de cáries ;

; inflamação nas gengivas, como a gengivite ;

; aumento da proliferação de bactérias na cavidade oral.

A saliva possui função essencial na proteção da boca, ajudando na limpeza natural dos dentes, no controle de bactérias e na manutenção do equilíbrio da microbiota oral.

O que fazer para evitar o “bafo de Ozempic”

Apesar do desconforto, especialistas afirmam que o problema pode ser controlado com medidas simples e acompanhamento profissional. Entre as orientações mais comuns estão:

manter boa hidratação ao longo do dia ;

; estimular a produção de saliva;

reforçar a higiene bucal ;

; realizar acompanhamento regular com dentista.

O manejo da halitose e da boca seca associadas ao uso de medicamentos para perda de peso já conta com protocolos específicos, que ajudam a restabelecer o equilíbrio da saúde bucal. Por isso, especialistas recomendam que pacientes que utilizam canetas emagrecedoras mantenham acompanhamento odontológico preventivo durante o tratamento.