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'Bafo de Ozempic': entenda por que canetas emagrecedoras podem causar mau hálito

Uso de medicamentos com semaglutida pode provocar mau hálito e boca seca; especialistas explicam as causas e orientam como evitar o problema

Hannah Franco
fonte

Canetas para emagrecer podem causar mau hálito; entenda o motivo (Freepik)

O uso de medicamentos à base de semaglutida, como o Ozempic, indicado para controle do diabetes e também utilizado no tratamento da obesidade, trouxe à tona um efeito colateral que vem sendo comentado nas redes sociais: o chamado “bafo”. O fenômeno se refere a alterações no hálito de pacientes que utilizam canetas emagrecedoras, situação que pode causar desconforto e até impactar a autoestima.

Apesar disso, especialistas explicam que o problema tem explicação fisiológica e está ligado a mudanças no metabolismo e à redução da produção de saliva. Além do incômodo social, a condição também pode afetar a saúde bucal, exigindo atenção durante o tratamento.

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Por que o Ozempic pode causar mau hálito

O chamado “bafo de Ozempic” está relacionado principalmente às mudanças no funcionamento do organismo durante o processo de perda de peso. Medicamentos que reduzem o apetite fazem com que o corpo utilize gordura como principal fonte de energia, o que altera o metabolismo e pode provocar mudanças perceptíveis no hálito. Entre os principais fatores associados estão:

  • Estado de cetose: quando há redução significativa do consumo de carboidratos, o organismo passa a queimar gordura para gerar energia. Nesse processo são produzidas substâncias chamadas cetonas, que podem gerar um odor adocicado ou frutado no hálito.
  • Diminuição da saliva: alguns pacientes relatam redução na produção de saliva durante o uso do medicamento, condição conhecida como xerostomia, ou boca seca.
  • Alteração da limpeza natural da boca: a saliva é responsável por eliminar bactérias e restos de alimentos. Quando sua produção diminui, o risco de mau hálito aumenta.

Boca seca também pode afetar a saúde bucal

A redução da salivação não provoca apenas o mau hálito. Sem a proteção natural da saliva, os dentes e as gengivas podem ficar mais vulneráveis a problemas bucais. Entre os riscos associados estão:

  • maior probabilidade de desenvolvimento de cáries;
  • inflamação nas gengivas, como a gengivite;
  • aumento da proliferação de bactérias na cavidade oral.

A saliva possui função essencial na proteção da boca, ajudando na limpeza natural dos dentes, no controle de bactérias e na manutenção do equilíbrio da microbiota oral.

O que fazer para evitar o “bafo de Ozempic”

Apesar do desconforto, especialistas afirmam que o problema pode ser controlado com medidas simples e acompanhamento profissional. Entre as orientações mais comuns estão:

  • manter boa hidratação ao longo do dia;
  • estimular a produção de saliva;
  • reforçar a higiene bucal;
  • realizar acompanhamento regular com dentista.

O manejo da halitose e da boca seca associadas ao uso de medicamentos para perda de peso já conta com protocolos específicos, que ajudam a restabelecer o equilíbrio da saúde bucal. Por isso, especialistas recomendam que pacientes que utilizam canetas emagrecedoras mantenham acompanhamento odontológico preventivo durante o tratamento.

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