Agonorexia: novo efeito colateral das canetas emagrecedoras preocupa; saiba o motivo

O uso de medicamentos injetáveis para emagrecimento, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras, tem registrado crescimento acelerado no Brasil nos últimos anos. No entanto, esse aumento trouxe à tona um efeito colateral que vem chamando atenção: a chamada agonorexia.

O termo é recente e ainda não faz parte dos diagnósticos oficiais da medicina, mas é utilizado para descrever um quadro semelhante à anorexia. Pacientes afetados apresentam perda significativa do apetite, aversão à comida e alterações no comportamento alimentar, que podem comprometer tanto a saúde física quanto emocional.

O que é a agonorexia?

A agonorexia é um termo informal usado para descrever um efeito colateral dos análogos de GLP-1, classe de medicamentos presente em remédios como Wegovy e Mounjaro.

Esses medicamentos são desenvolvidos para reduzir o apetite e auxiliar no tratamento da obesidade, mas, em alguns casos, podem bloquear a fome de forma exagerada, levando o paciente a comer muito pouco ou praticamente deixar de se alimentar.

Quem está mais vulnerável à agonorexia?

Segundo especialistas, a agonorexia tende a aparecer com maior frequência em pessoas que usam as canetas emagrecedoras sem indicação médica adequada. O risco aumenta em situações como:

Busca por emagrecimento rápido , sem acompanhamento profissional;

, sem acompanhamento profissional; Início do tratamento com doses altas , sem a titulação gradual recomendada;

, sem a titulação gradual recomendada; Presença de distorções de autoimagem, como preocupação excessiva com o corpo.

Os medicamentos dessa classe atuam em áreas do cérebro responsáveis por controlar o apetite e reduzir a sensação de prazer ao comer. Quando usados de forma inadequada, podem levar a uma restrição alimentar excessiva.

Principais riscos da agonorexia

A agonorexia pode trazer sérias consequências para a saúde. Entre os riscos mais comuns estão:

Perda significativa de massa muscular;

Desnutrição, causada pela ingestão insuficiente de nutrientes;

Desidratação, decorrente da baixa ingestão de líquidos e alimentos;

Fadiga e cansaço intenso, prejudicando atividades do dia a dia;

Queda no desempenho físico, afetando força e resistência;

Redução da imunidade, tornando o organismo mais vulnerável a doenças.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)