Exército muda 7 comandantes regionais; Comando Militar do Norte terá novo chefe

O general Guilherme Pinheiro será o novo comandante do Comando Militar do Norte (CMN), no lugar do general Ricardo Costa Neves. A mudança foi divulgado em um comunicado à tropa distribuído pela Força nesta quinta-feira (16). O CMN confirmou ao Grupo Liberal a informação sobre a troca de comando, mas a data da posse ainda não está definida.

Houve troca nas chefias de sete dos oito Comando Militares (CMs) regionais do Exército. Entre as mudanças, está a dispensa do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes da função de comandante militar do Planalto. Ele era responsável pelas forças militares durante os protestos radicais de 8 de janeiro e será substituído por Ricardo Carmona, que atuava como diretor de Educação Superior Militar.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Urgente: Lula troca comando do Exército Brasileiro]]

Já Costa Neves, que estava à frente do Comando Militar do Norte, assume a chefia do Comando Militar da Amazônia.

Veja as mudanças:

Comando Militar do Planalto - sai general Gustavo Henrique Dutra de Menezes; entra Ricardo Carmona;

sai general Gustavo Henrique Dutra de Menezes; entra Ricardo Carmona; Comando Militar da Amazônia (CMA) - sai general Achilles Furlan; entra general Ricardo Costa Neves;

sai general Achilles Furlan; entra general Ricardo Costa Neves; Comando Militar do Norte (CMN) - sai general Ricardo Costa Neves; entra general Guilherme Pinheiro;

sai general Ricardo Costa Neves; entra general Guilherme Pinheiro; Comando Militar do Nordeste (CMNE) - sai general Richard Nunes; entra general Kleber Vasconcelos;

sai general Richard Nunes; entra general Kleber Vasconcelos; Comando Militar do Oeste (CMO) - sai general Anísio David; entra general Luiz Baganha;

sai general Anísio David; entra general Luiz Baganha; Comando Militar do Sudeste (CMSE) - sai general Pedro Montenegro (interino); entra general Guido Amin;

sai general Pedro Montenegro (interino); entra general Guido Amin; Comando Militar do Sul - sai general Fernando Soares; entra Hertz Pires.

Algumas passagens de comando vão ocorrer no fim de março e, por conta disso, esses oficiais só vão assumir em abril.