Lula exonera general Júlio Cesar de Arruda, comandante do Exército

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu neste sábado (21) o comandante do Exército, general Júlio Cesar de Arruda. A decisão se deu um dia após a reunião do chefe do Executivo com o ministro José Múcio Monteiro, da Defesa, e com os comandantes das tropas. O General Tomás Ribeirio Paiva, comandante militar do Sudeste, assume o posto. As infomações são dos portais O Tempo e Metrópoles.

Lula havia sido alertado por aliados no Planalto sobre a postura do general Júlio Cesar de Arruda, que no dia das invasões deu ordens para que seus homens fizessem uma barreira e impedissem a Polícia Militar do Distrito Federal de prender manifestantes que, após os atos de vandalismo nas desed dos Três Poderes, retornaram para o acampamento na frente do quartel-general. Na ocasião, Arruda foi duro ao tratar com policiais e figuras proeminentes do governo federal.

Arruda era visto como um militar com muitas divergências ideológicas em relação ao governo Lula.