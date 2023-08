Ex-vereador Gabriel Monteiro, preso por estupro, se casa dentro do presídio

O ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, preso sob acusação de estupro de uma jovem de 22 anos, se casou dentro do presídio. A união foi registrada no 24º Ofício de Notas, no dia 10 de maio, com Ana Carolina dos Santos Chagas.

O documento revela que o casal já mantinha uma convivência de união estável desde 13 de setembro de 2022, e agora se casaram em regime de separação total de bens.

"Em companhia um do outro, em união estável, como se fossem casados civilmente, em respeito, amor e dedicação, ajudando-se mutuamente com esforço, numa verdadeira comunhão de interesses para a obtenção do bem comum e constituição de um lar, que embora não juridicamente constituído, vem sendo perfeito até a presente data", diz o texto.

Acusação

A prisão de Gabriel aconteceu no dia 7 de novembro de 2022, após acusações de estupro de uma jovem de 22 anos. A vítima alega ter sido submetida a atos sexuais forçados, além de agressões e ameaças com uma arma.

O caminho de Gabriel Monteiro no cenário político também foi marcado por turbulências. O ex-policial militar e vereador pelo Rio de Janeiro acabou tendo seu mandato cassado pela Câmara Municipal em 18 de agosto, com seis acusações no relatório.

