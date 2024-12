Ex-secretário de Saúde preso por corrupção é levado ao hospital após passar mal

O ex-secretário de Saúde da Prefeitura de Goiânia (GO), Wilson Pollara, foi levado a um Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS) após relatar dores no peito na unidade prisional onde está detido há cinco dias.

Desde a última sexta-feira (29), o advogado de Pollara aguarda a apreciação do pedido de substituição da prisão temporária do ex-secretário pela prisão domiciliar, "em razão do agravamento do estado de saúde do médico". Como ainda não houve decisão a respeito, um novo habeas corpus com pedido em liminar foi pedido ontem.

Prisão

Pollara foi preso na "Operação Comorbidade", deflagrada pelo Grupo de Atuação Especializada no Patrimônio Público (GAEPP), do Ministério Público de Goiás (MPGO). Além dele, foram presos outros dois servidores da Secretaria Municipal de Saúde e houve o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão. Todos são investigados por concessão de vantagens em contratos e pagamentos irregulares.