Vídeo: Comitê de Rafael Ribeiro, candidato à Prefeitura de Parauapebas, é investigado pela PF

A Polícia Federal cumpriu mandado judicial de busca e apreensão no comitê de campanha de Rafael Ribeiro (União Brasil), candidato à prefeitura de Parauapebas, município do sudeste do Pará. A ação ocorreu por volta das 12h40, desta sexta-feira (4/10), no imóvel na avenida Tupinambá, no bairro Parque dos Carajás.

O Ministério Público do Pará instaurou um procedimento e investiga a veracidade do conteúdo de um áudio que circula em aplicativos de mensagens em Parauapebas. O áudio seria de um secretário municipal falando sobre um suposto esquema de desvio de recursos públicos em benefício da campanha de Rafael Ribeiro.

O áudio menciona o envolvimento de uma empresa de informática, responsável por levantar R$ 4 milhões para financiar a prática de boca de urna no próximo domingo das Eleições.

A Promotoria de Justiça do MP assumiu a investigação, com previsão de conclusão em 30 dias, devido ao suposto uso de recursos públicos no esquema.

A Polícia Federal não informou confirmou que realizou a operação "Votum Purum", nesta sexta-feira, em Parauapebas. De acordo com a PF, a ação policial investiga suspeitas de corrupção eleitoral, falsidade ideológica eleitoral, conhecido como caixa 2, e lavagem de capitais.

A investigação partiu da denúncia sobre um candidato a prefeito que estaria praticando corrupção eleitoral. Ele estaria repassando valores para candidatos de sua coligação para obtenção de voto. Na ocasião, policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, nas casas e comitês de campanha dos suspeitos. Foram apreendidos documentos, celulares, computadores e envelopes com dinheiro em espécie, em valor total de quase R$ 25 mil.

Também foram encontradas cestas básicas e 60 vale-combustível de R$ 100 cada, que seriam usados para compra de votos. As ordens judiciais foram expedidas pelo juízo da 75ª Zona Eleitoral de Parauapebas.