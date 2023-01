Ex-presidente da Americanas diz que descobriu rombo bilionário nos 9 dias em que esteve no cargo

O ex-presidente da Americanas, Sergio Rial, afirmou que descobriu o rombo bilionário nos nove dias em que comandou a rede varejista. Apesar da passagem meteórica de Rial pela empresa, ele fez uma postagem no LinkedIn sobre o assunto, na terça-feira (17).

A descoberta aconteceu depois de conversas com diretores da empresa assim que chegou. “Coube-me, como executivo-líder, primeiro entrevistar executivos remanescentes, questionar e entender quaisquer preocupações e novas perspectivas”, escreveu.

“Nessas conversas, informações e dúvidas foram compartilhadas e com o natural aprofundamento para entendê-las e dar-lhes direcionamentos conjuntamente com o novo CFO, Andre Covre, chegamos ao quadro do fato relevante com transparência e fidedignidade! Quaisquer especulações ou teorias distintas disso são leviandades. Eu jamais transigiria com a minha biografia”, publicou Sergio Rial.

Rial assumiu o posto na varejista em 2 de janeiro deste ano, após deixar a presidência do banco Santander, que chefiava há sete anos. Ele anunciou a saída da empresa no dia 11, em um comunicado divulgado ao mercado que informou sobre a descoberta do erro de lançamentos nos balanços da Americanas, por anos, da ordem de R$ 20 bilhões.

O diretor financeiro, Andre Covre, que entrou na empresa no mesmo dia que Rial, também assinou e anunciou a renúncia ao cargo no mesmo comunicado.

Rial também afirmou que entendeu o momento como “uma necessidade premente de correção de rota” e disse que decidiu por sua saída por conta do entendimento da necessidade de abrir espaço para que a empresa pudesse se reestruturar de um ponto de partida totalmente distinto do que ele esperava encontrar.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)