Ex-mulher de Lira afirma ter sofrido agressões e ameaças do ex-marido

Casada por 10 anos com o deputado Arthur Lira, Jullyene Lins, de 45 anos, afirmou em entrevista à Folha que sofreu agressões físicas do parlamentar, candidato à presidência da Câmara, e foi coagida a mudar, sob ameaças, o depoimento com as acusações que havia feito contra ele.

Em outubro do ano passado ela solicitou medidas protetivas contra o deputado. O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, decidiu enviar para a Vara de Violência Doméstica do Distrito Federal as acusações feitas a Lira em uma ação de injúria e difamação de 2020.

Em nota assinada pelo advogado do deputado, Lira alegou que as acusações feitas pela ex-mulher eram “requentadas” e que havia sido absolvido das mesmas pelo STF.

Jullyene pede o enquadramento de Lira na Lei Maria da Penha e alega necessidade de proteção urgente. Ela afirma que o atual candidato à presidência da Câmara, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, a fez mudar o seu depoimento no processo de 2006, no qual afirmou ter sido agredida pelo deputado. Após esse recuo, Lira foi absolvido das acusações em 2015.

A ex-mulher afirma ainda que Lira a chutou, desferiu socos e pontapés e dizia que poderia fazer o que quisesse, pois, segundo ele, “sem corpo, não há crime”. Jullyene também disse que foi usada como "laranja": “Ele abriu uma empresa no meu nome e até hoje não tenho vida fiscal”, afirmou.

Quando questionadaa sobre o porquê de só estar se mobilizando agora, se as agressões ocorriam desde 2006, Jullyane alegou que sofria ameaças constantes do deputado. “Existe uma coisa chamada consciência. Posso ter efeito aquilo (mudar os depoimentos) na época porque, se não o fizesse, ele disse que tomaria meus filhos de mim. Porque quem tem o poder é ele. Agora estou sem meus filhos, porque ele os tirou de mim.”