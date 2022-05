Ex-mulher cobra pensão alimentícia para pets e caso vai parar no STJ; já há voto a favor

O ministro Vilas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), defendeu a legitimidade da pensão alimentícia para pets até a morte dos animais ou até que eles sejam doados. Ele é relator do processo que chegou à Corte envolvendo o tema. Um homem de São Paulo foi condenado a pagar R$ 500 por mês de pensão alimentícia para a ex-mulher, que ainda cuida dos quatro cachorros que o casal adquiriu durante a união estável. Inconformado, ele recorreu à instância superior. As informações são do Portal Metrópoles.

VEJA MAIS

Na semana passado, o caso começou a ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além da ajuda financeira, a ex-mulher também pede R$ 19 mil para o pagamento de gastos que ela já teve com os animais.

O julgamento foi interrompido sem data prevista para retorno porque o ministro Marco Aurélio Belize pediu mais tempo para analisar o caso.