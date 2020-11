Ex-diplomata é condenado por agredir mulher; vítima teve dente arrancado

O ex-diplomata Renato de Ávila Viana foi condenado por agredir a professora Joyce Paiva. A vítima chegou a ter um de seus dentes arrancado com uma cabeçada do ex-namorado. Ele deve cumprir cinco anos e dez meses de detenção.

Na sentença, Wellington da Silva Medeiros, juiz substituto da Vara Criminal de Águas Claras (DF), determinou que o início do cumprimento da pena seja em regime fechado. A prisão preventiva de Renato também foi decretada. A decisão é de 22 de outubro. No entanto, o agressor segue solto.

Essa é a terceira condenação de Renato em processos movidos por Joyce. O ex-diplomata chegou a ficar preso por cerca de cinco meses. Hoje, ele cumpre pena em liberdade.

“Mesmo em terapia há quatro anos, esse agressor ainda é motivo dos meus pesadelos. Com ele solto, a sensação que tenho é que parece que ‘está tudo bem’ o que ele fez contra mim e outras mulheres. É muito ruim carregar essa sensação de impunidade. E a minha luta é para dizer que não tá tudo bem e que ele precisa responder pelo que fez. Busco forças, porque não sou só eu que passa por isso”, disse Joyce.

Sentença

No documento, o juiz afirma que Renato “é um agressor inveterado das mulheres com quem se relaciona”, também uma “pessoa de personalidade machista, que vê na mulher mero objeto de satisfação de suas vaidades”.

Wellington cita casos de outras cinco mulheres que foram agredidas pelo ex-diplomata. “Na vida adulta do réu, foi uma mulher agredida, no máximo, a cada dois anos. Assim, nada me leva a crer que, no próximo namoro não exitoso, o réu admitirá o término da relação pacificamente”, afirmou o magistrado.

Agressões

A sentença cita diferentes episódios em que Joyce foi agredida pelo ex-diplomata. Em um dos casos, seu dente caiu por causa de uma cabeçada do ex-diplomata. “O réu jogou a declarante de um lado para outro do apartamento, forçou a mão sobre a boca da declarante e alternava tentativas de beijos com outros tapas. Por fim, depois de o dente da vítima ter caído, o réu o recolheu e disse que ia embora, ameaçando deixar a ofendida ‘desdentada’”, descreveu o juiz.

Joyce, que é professora, relatou que, desde as agressões, luta contra depressão, tentou suicídio no ano passado e abandonou sua segunda faculdade. Ela também afirmou que se sente “uma piada para a sociedade, por não ter um dente frontal”.

Ex-diplomata

Renato de Avila Viana foi demitido em 2018, pelo Itamaraty, após diversas denúncias de violência contra mulheres. A defesa do agressor afirmou que só vai se manifestar nos autos.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não informou o motivo do diplomata não ter sido preso, apesar da ordem de prisão preventiva ter sido emitida há mais de um mês.