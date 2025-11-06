Capa Jornal Amazônia
Ex-deputado do PT morre após ser esfaqueado pelo filho durante briga familiar

Paulo Frateschi morreu após ser esfaqueado pelo filho Francisco Frateschi. Apesar de ser socorrido, ele não resistiu aos ferimentos

Gabrielle Borges
fonte

Paulo chegou a ser socorrido no hospital, mas não resistiu aos ferimentos (Reprodução/Redes Sociais)

O ex-deputado do PT Paulo Frateschi, de 75 anos, morreu, nesta quinta-feira (06/11), após ser esfaqueado pelo próprio filho, Francisco Frateschi, de 34 anos, durante uma briga familiar. O caso ocorreu em São Paulo. Apesar de Paulo ter sido socorrido, ele não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, o político foi atingido na região da cabeça e do braço e chegou a ser levado, em parada cardiorrespiratória, ao Hospital das Clínicas da região. O ex-deputado foi alvo dos golpes durante um surto do filho em uma discussão. A mãe do autor do crime tentou intervir, mas também foi atingida e sofreu ferimentos leves.

O filho de Paulo foi contido pelos agentes e encaminhado à delegacia para providências legais. Em nota, o Partido dos Trabalhadores (PT) lamentou a morte de Paulo. Leia na íntegra:

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do ex-presidente do PT Paulista e ex-deputado estadual Paulo Frateschi, companheiro e dedicado militante do nosso partido. Durante toda a sua trajetória, nosso companheiro demonstrou coragem, integridade e compromisso com o PT e pela busca de um país mais justo. Paulo Frateschi deixa um legado, marcado pela luta pela justiça e pela inclusão. Ele permanecerá vivo em nossos corações e nas ações que ele ajudou a inspirar.

A ausência do nosso querido Frateschi deixa uma lacuna irreparável entre amigos, familiares, companheiras e companheiros de luta. Manifestamos à família, aos amigos e a todos que com ele caminharam, a nossa mais sincera solidariedade."

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com

