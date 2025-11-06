Ex-deputado do PT morre após ser esfaqueado pelo filho durante briga familiar

O ex-deputado do PT Paulo Frateschi, de 75 anos, morreu, nesta quinta-feira (06/11), após ser esfaqueado pelo próprio filho, Francisco Frateschi, de 34 anos, durante uma briga familiar. O caso ocorreu em São Paulo. Apesar de Paulo ter sido socorrido, ele não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, o político foi atingido na região da cabeça e do braço e chegou a ser levado, em parada cardiorrespiratória, ao Hospital das Clínicas da região. O ex-deputado foi alvo dos golpes durante um surto do filho em uma discussão. A mãe do autor do crime tentou intervir, mas também foi atingida e sofreu ferimentos leves.

O filho de Paulo foi contido pelos agentes e encaminhado à delegacia para providências legais. Em nota, o Partido dos Trabalhadores (PT) lamentou a morte de Paulo. Leia na íntegra:

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do ex-presidente do PT Paulista e ex-deputado estadual Paulo Frateschi, companheiro e dedicado militante do nosso partido. Durante toda a sua trajetória, nosso companheiro demonstrou coragem, integridade e compromisso com o PT e pela busca de um país mais justo. Paulo Frateschi deixa um legado, marcado pela luta pela justiça e pela inclusão. Ele permanecerá vivo em nossos corações e nas ações que ele ajudou a inspirar.



A ausência do nosso querido Frateschi deixa uma lacuna irreparável entre amigos, familiares, companheiras e companheiros de luta. Manifestamos à família, aos amigos e a todos que com ele caminharam, a nossa mais sincera solidariedade."



Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com