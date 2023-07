Ex-candidata evangélica a deputada estadual vende conteúdo pornográfico na internet

Autointitulada sacerdotisa cristã, o nome de Vanessa Aparecida Cortes Carazzo cresceu nas buscas do google por divulgar a venda de conteúdo pornográfico sob o apelido de “loirinha safada”. A servidora pública havia se candidatado ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2018, e ficou conhecida por pautar discursos baseados nos valores cristãos e conservadores.

VEJA MAIS

Residente de Balneário Camboriú (SC), Vanessa é servidora do sistema prisional e vendia a própria imagem como integrante da ordem religiosa na região. Em 2018, optou por se candidatar ao legislativo estadual, conquistando cerca de oito votos válidos.

Atualmente, viralizou ao divulgar conteúdos +18 na plataforma Privacy.com.br, atendendo pelo nome de loirinha safada BC. Em sua página oficial do site adulto, quem tiver interesse em acompanhar o novo lado da candidata conservadora, deverá desembolsar o valor de R$ 49,90 mensais, sob a proposta de conhecer “uma loira safada, gostosa, bunda grande, que vai levar sua imaginação às alturas, com fotos bem picantes e vídeos com muito sexo gostoso”, como está descrito no perfil.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com