Mosquitos já nascem com vírus da zika e chikungunya, aponta estudo

Um estudo conduzido por nove pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG) revelou a presença dos vírus ZIKV, causador da zika, e CHIKV, da chikungunya, em ovos do mosquito Aedes aegypti. Esse resultado indica a transmissão vertical dos vírus, onde fêmeas adultas os passam para as larvas que depositam. Posteriormente, os ovos eclodem e os novos mosquitos já nascem infectados com os vírus.

Publicado na Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical sob o título "Detecção de arbovírus em Aedes aegypti por meio de análise transovariana: um estudo em Goiânia, Goiás", o estudo revela um novo mecanismo de transmissão para essas doenças infecciosas, diferente do modo horizontal mais conhecido.

VEJA MAIS

Neste novo método, o mosquito não necessita picar um ser humano ou animal infectado para se contaminar, mas recebe os vírus diretamente dos ovos, sem passar por um hospedeiro intermediário. Esse tipo de transmissão, denominado transovariana, é um alerta às autoridades de saúde, destacando a capacidade adquirida pelo principal vetor urbano, o mosquito, ressalta o estudo.