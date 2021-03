Estudo aponta que vacina da AstraZeneca é eficiente contra a variante de Manaus

De acordo com um estudo feito pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca, dados preliminares indicam que a vacina contra covid-19 desenvolvida pela farmacêutica com a instituição britânica leva o corpo a produzir resposta adequada contra a variante de Manaus do coronavírus. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (5), por uma fonte com conhecimento sobre o assunto.

A fonte explica que os dados preliminares do estudo indicam que não será necessário fazer adaptações à vacina para que ela proteja contra a variante de Manaus, conhecida como P1. O estudo foi feito após envio de amostras pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A variante manauara tem se mostrado mais transmissível que cepas anteriores do coronavírus.

"Os resultados preliminares são bem adequados para P1. Indicativo que não necessita (de adaptação)", disse a fonte, que pediu anonimato.

A fonte afirmou, ainda, que os resultados definitivos do estudo devem sair "muito em breve", provavelmente ainda no mês de março.

Variante

Especialistas apontam a variante do coronavírus originada em Manaus como um dos fatores que levaram ao aumento da força da pandemia de covid-19 no Brasil. Mais de 260 mil pessoas já perderam a vida em decorrência da doença no país.

Vacina para os brasileiros

A Fiocruz foi o órgão que firmou parceria com a AstraZeneca para o envase e futura produção integral da vacina contra covid-19 no País. Foram importadas 4 milhões de doses da vacina, prontas, da Índia, que estão sendo aplicadas no Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.