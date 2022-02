Estudantes têm até hoje para se inscrever no Prouni; veja como fazer

Termina nesta sexta-feira (25) às 23h59 (horário de Brasília) as inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) do 1º semestre de 2022. O candidato deve se inscrever pela página http://prouniportal.mec.gov.br/. As informações são da Agência Brasil.

O que é o Prouni?

É um programa do Ministério da Educação (MEC) que oferece bolsas de estudo integrais ou parciais (50%) em faculdades particulares a estudantes de baixa renda.

Quem pode se inscrever?

Inicialmente, apenas os candidatos que fizeram o Enem 2021 poderiam concorrer a uma vaga no Prouni. Mas, na última sexta-feira (18), um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro mudou os critérios e passou a incluir também quem fez a edição de 2020. No Enem, o candidato deve ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média das notas e não pode ter tirado 0 na redação.

Além de ter feito a prova, o estudante deve se encaixar em uma das seguintes categorias:

► ter cursado o ensino médio completo na rede pública;

►ter sido bolsista integral em escolas particulares durante todo o ensino médio;

► ter alguma deficiência;

► ser professor da rede pública de ensino, na educação básica.

Com exceção dos docentes, os demais candidatos não podem ter diploma do ensino superior.

Há também critérios de renda. São duas modalidades:

► bolsa integral: renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo (R$ 1.818);

► bolsa parcial (50% da mensalidade): renda familiar mensal per capita de 1,5 a 3 salários mínimos (de R$ 1.818 a R$ 3.636).

Consulta

As vagas disponíveis podem ser consultadas. A busca pode ser feita por curso, instituição de ensino ou município no site do programa.

Como fazer a inscrição?

A inscrição, gratuita, é feita pelo site do Prouni de 22 a 25 de fevereiro.

O candidato deve:

►Preencher o cadastro da página "gov.br" ou, se já o tiver, colocar seu CPF e senha.

► Escolher, em ordem de preferência, até duas opções de curso (selecionando a instituição de ensino onde deseja estudar e o turno).

► Marcar se quer participar da ampla concorrência ou das vagas de cotas.

► Monitorar, a cada dia, a nota de corte parcial para aquele curso e, se quiser, mudar suas escolhas (valerá a última opção marcada, em 25 de fevereiro).

ProUni 2/2022

A edição do Prouni do segundo semestre deste ano pode ampliar o acesso de estudantes de escolas privadas não bolsistas ao programa. A possibilidade está prevista na Medida Provisória (MP) 1.075/2021, editada pelo presidente Jair Bolsonaro em dezembro. Para sair do papel, no entanto, a regra precisa ser convertida em lei pelo Congresso até o dia 17 de março, quando perderá o efeito. O texto tramita na Câmara em regime de urgência e, se aprovado, segue para o Senado.

Cronograma

Primeira chamada: 2 de março

Comprovação de informações: 3 a 14 de março

Segunda chamada: 21 de março

Comprovação de informações: 21 a 29 de março

Lista de espera: 4 e 5 de abril

Resultado: 7 de abril

Comprovação de informações: 8 a 13 de abril

