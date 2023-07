Estudante 'minerador' achou que pepita de ouro era sujeira

Durante uma excursão escolar à Mina de Ouro Tancredo Neves, em São João Del Rei (MG), o estudante de 12 anos Álvaro Henrique Dias Freire fez uma descoberta surpreendente ao encontrar uma pepita de ouro. O adolescente, natural de Carmo do Rio Claro (MG), estava visitando a mina com sua escola.

A visita à mina ocorreu como parte da programação de aulas do Instituto de Educação e Cultura de Carmo do Rio Claro, e cerca de 41 alunos estavam presentes na jornada. Álvaro compartilhou sua experiência, dizendo: "O guia Giovane estava falando e eu comecei a olhar para as rochas. Atrás dele tinha uma marca de barro que alguém deve ter encostado lá e sujado a mão. Aí eu fui olhando pro outro lado e vi um negócio amarelo brilhando. Num momento pensei que era uma sujeira, mas na hora que perguntei pra ele [guia] e ele disse que era ouro fiquei muito feliz".

A mina, segundo informações, está desativada havia 50 anos e atualmente é aberta apenas para visitação turística, sem atividades de exploração. A descoberta da pepita de ouro pelo Álvaro foi uma surpresa para todos os presentes.

"No momento eles não acreditaram, mas quando o guia Giovane falou que era ouro, todo mundo ficou surpreso, perguntando se era verdade mesmo", acrescentou o estudante. Ele estava acompanhado da mãe e do irmão caçula durante a viagem, e a notícia de sua descoberta deixou a mãe extremamente orgulhosa.

Visita cultural a cidades históricas

O professor de História, responsável pela turma durante a excursão, relatou que levou os alunos para uma visita cultural às cidades históricas de São João Del Rei e Tiradentes. Durante a descida à mina, Álvaro teria questionado o guia sobre o brilho visto nas rochas, levantando a possibilidade de ser ouro. Apesar de ser informado de que a mina estava desativada há décadas, ele persistiu em seu questionamento, até que foi confirmado que o brilho era, de fato, uma pepita de ouro.

A descoberta inesperada encantou a todos e despertou o interesse e a curiosidade de Álvaro, que expressou sua empolgação: "Eu fiquei muito empolgado, porque eu não sabia como achar ouro, não sabia como era, nunca tinha visto de perto".

A viagem ocorreu na última sexta-feira (7) e deixou a todos maravilhados com a surpresa do jovem estudante que encontrou uma valiosa pepita de ouro em meio à visita cultural.