Estudante espanca professor dentro de sala de aula em Goiânia

Um professor do Colégio Estadual São Geraldo, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia, foi espancado por um aluno da unidade, na última quinta-feira (9). Segundo a Polícia Militar, o estudante estava conversando muito durante a aula e o educador pediu que ele parasse. O jovem não teria obedecido à solicitação, foi quando o professor decidiu chamar a coordenadora para resolver a situação. As agressões começaram neste momento.

O caso foi registrado pelas câmeras de segurança da escola. Pelas imagens, é possível ver o estudante em pé, se aproximando do professor, que usa uma camiseta preta. O jovem dá uma sequência de socos e chutes no profissional. Mesmo caído no chão, o professor segue sendo agredido. Um colega de sala tenta parar o aluno. Depois chega a coordenadora e outro homem para conter a confusão. Os outros estudantes permaneceram sentados.

A Secretaria de Estado de Educação de Goiás (Seduc/GO) confirmou que o aluno agrediu de forma verbal e física o professor e também outro servidor do colégio, que tentou contê-lo. Segundo o órgão estadual, a escola acionou o pai do estudante e as autoridades policiais, além de encaminhar o professor ferido para atendimento médico. Até o momento, não foi divulgado o estado de saúde das vítimas ou se alguma punição foi tomada contra o aluno responsável pelos ataques.