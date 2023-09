Estudante de medicina é Indiciado por agressão, atos homofóbicos e falsidade ideológica

A Polícia Civil indiciou o estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre, de 29 anos, por lesão corporal, injúria por atos homofóbicos e falsidade ideológica em relação às agressões sofridas pelo ator Victor Meyniel na manhã do último sábado. O delegado Pablo Valentim, da 12ª DP (Copacabana), afirmou que ficou evidente que o agressor cometeu o crime por motivos homofóbicos. Além disso, o porteiro Gilmar José Agostini também foi indiciado por omissão de socorro.

Segundo o delegado, as agressões começaram no corredor, ainda dentro do apartamento. Mesmo que tenha havido um incidente anterior, nada justifica a brutalidade das agressões. Valentim destacou que Yuri se identificou como médico da Aeronáutica e como parte de um casal heterossexual quando a polícia chegou, mas agora ele se autodeclara como homossexual. O delegado ressaltou que a orientação sexual não determina a capacidade de alguém ser homofóbico, assim como um negro pode ser racista e um gay pode ser homofóbico.

Nesta sexta-feira, Victor Meyniel prestou um novo depoimento à polícia sobre as agressões que sofreu. Ele estava acompanhado do pai e de advogados. Victor mencionou que está se recuperando. O ator havia saído de uma boate e foi para o apartamento de Yuri de Moura Alexandre na noite de sexta-feira. Horas depois, ele foi agredido por Yuri na portaria do prédio, resultando na prisão do estudante.

Victor Meyniel demonstrou sua recuperação em um vídeo nas redes sociais, exibindo que os ferimentos em seu rosto estão cicatrizando. Ele também expressou sua gratidão pelo apoio recebido de fãs e amigos.