Esposa denuncia marido por agressão, após flagrar ele em orgia com homem e mulheres em motel

A jovem Amanda Nascimento, 24 anos, denunciou o marido por agressão, após um suposto flagrante de traição durante uma orgia em um motel. O caso aconteceu em Maracaçumé, na Região Noroeste do Maranhão (MA), na última segunda-feira (27). A Polícia Civil está investigando o caso.

VEJA MAIS

Segundo a denúncia feita por Amanda, ela viu o carro do marido, Bruno Nascimento, dentro de um motel e conseguiu gravar, com o celular, o companheiro junto com duas mulheres e um homem despidos em um quarto. Depois do flagrante, Bruno teria trancado a porta do quarto para dar tempo de todos que estavam no local vestirem as roupas, e em seguida correu atrás de Amanda. No depoimento, a mulher contou que foi derrubada no chão pelo marido e acabou machucando a mão, o punho, a perna, o braço e o dedão do pé esquerdo.

Ainda segundo o relato de Amanda, o homem teria arrancado o celular das mãos dela e quebrado o aparelho para evitar que as supostas imagens registradas por ela fossem divulgadas.

Exame confirmou agressão

Após o caso, a mulher procurou a delegacia e pediu uma Medida Protetiva de Urgência contra Bruno, com quem diz ser casada e ter um filho com ele. O exame de corpo de delito confirmou as lesões causadas 'por próprio punho' e que havia risco de vida.

Amanda chegou a informar que, antes da situação que aconteceu no motel, ela já sofria violência psicológica e física por parte do marido. Durante o depoimento, Bruno se manteve em silêncio, mas disse que já teria dado um celular novo à Amanda.

A defesa de Bruno Nascimento informou, em nota, que o ocorrido teria sido no domingo (26), que ele já tinha terminado o relacionamento com Amanda e por isso não haveria traição. Em relação à denúncia de agressão, o advogado de Bruno disse que não houve violência, apesar do resultado do exame de corpo de delito dizer o contrário.

Confira a nota na íntegra:

"Venho a público, na condição de Advogado do Dr. Bruno Nascimento, repudiar, veementemente, a divulgação e compartilhamento irresponsável do Inquérito Policial de 0802217-30.2023.10.0096, aonde contém dados pessoais e números de documentos, dentre eles: RG, CPF, CNH e outros. Em relação ao que aconteceu no dia 26/11/2023 (domingo último) é importante esclarecer que o Dr. Bruno já tinha terminado o relacionamento com a sua ex-companheira, inclusive foi deixá-la na casa de sua mãe que fica na cidade Governador Nunes Freire - MA, dando o suporte necessário momento. Portanto, já não existia mais relação, muito menos traição. No dia em referência, acontecia em Maracaçumé uma vaquejada de grande proporção, não tendo vaga em hotéis e congêneres, aonde se procurou o motel para banho e descanso com alguns amigos, já que o acusado é corredor de vaquejada. Quanto as agressões, não teve agressão, muito menos tentativa de homicídio, o que houve foi que o acusado tomou o celular de sua ex-companheira. Isso é comprovado com base no Inquérito Policial, que indicia o acusado apenas nos crimes de Danos e Lesão Corporal", informa a defesa.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)