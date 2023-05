Equipe chega a Roraima para atender emergência Yanomami

A comissão criada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) desembarcou em Roraima esta semana para reunir com lideranças indígenas locais, devendo ficar até o próximo dia 20. A ideia é monitorar ações realizadas na terra Yanomami em meio ao estado de emergência em saúde, decretado em janeiro, devido à grave crise sanitária vivida pelos povos da área.

Uma coletiva de imprensa está prevista para esta terça-feira (16), às 11h, com os conselheiros nacionais de saúde coordenadores da Comissão Intersetorial de Saúde Indígena do CNS, da Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). O grupo de reúne com lideranças Yanomami a partir das 14h.

Na quarta-feira (17), a agenda inclui uma reunião com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei), o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE/Yanomami), a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi) e conselheiros estaduais e municipais de saúde.

Já na quinta (18) e sexta-feira (19), a comissão deve reunir com representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, de trabalhadores de saúde indígena e de sindicatos. Também está prevista uma visita à Casa de Saúde Indígena (Casai).

Em nota, o Conselho informou que “Desde 2020, o CNS tem se reunido com pesquisadores, acadêmicos, representantes do Ministério da Saúde, da Funai e do Ministério Público Federal (MPF) para denunciar a grave situação enfrentada pelos yanomami no território, onde lutam contra o avanço do garimpo ilegal, a contaminação por mercúrio, as ameaças de garimpeiros, a fome e a desnutrição”.

Grupo de trabalho

- Luiz Carlos Ferreira Penha, conselheiro nacional de saúde pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab);

- Vânia Leite, conselheira nacional de saúde pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB);

- Roberto Marques, da Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste;

- Esther Ferrer, do Conselho Indigenista Missionário (Cimi);

- Eliene Rodrigues, da Associação Brasileira Rede Unida;

- Ana Lúcia Paduello, integrante da mesa diretora do CNS;

- Ana Carolina Dantas, secretária-executiva do CNS;

- Gustavo Cabral, secretário-executivo substituto do CNS.

