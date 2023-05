Militares vão distribuir mais de 12 mil cestas básicas aos yanomami

Militares da Aeronáutica, do Exército e da Marinha distribuem a partir desta segunda-feira, 8, alimentos destinados às aldeias localizadas no interior da Terra Indígena Yanomami, em Roraima e parte do Amazonas. São cerca de 12 mil cestas básicas doadas para o enfrentamento à situação de emergência em saúde pública e insegurança alimentar, na chamada Operação Yanomami.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), cada cesta é composta por arroz, leite em pó integral, farinha de mandioca, castanha-do-Brasil, flocos de milho, sardinha e carne dessalgada.

A Aeronáutica, mais de 430 mil quilos de alimentos, medicamentos e outros suprimentos já foram entregues às comunidades, com o apoio militar, desde o dia 3 de fevereiro, quando o governo federal deflagrou a Operação Yanomami.

Embora a investida de garimpeiros e madeireiros contra o território Yanomami e suas consequências sejam denunciadas há tempos, a grave crise humanitária que as comunidades desta etnia vem enfrentando nos últimos anos chamou a atenção da sociedade em geral e da imprensa no início deste ano.