Enterrada viva: Polícia de MG prende dupla suspeita da prender mulher em túmulo de cemitério

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu temporariamente dois homens - de 20 e 22 anos - suspeitos de agredir e enterrar uma mulher de 36 anos viva em uma gaveta mortuária do cemitério municipal de Visconde do Rio Branco. O crime foi descoberto no dia 28 de março, depois que coveiros chegaram para trabalhar no local e encontraram marcas de sangue e a gaveta ainda com cimento fresco. Eles escutaram um pedido de socorro e acionaram a Polícia Militar (PM).

Socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima está sob cuidados no Hospital São João Batista e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com o médico Henrique Slaib, diretor geral do Hospital e cirurgião assistente da paciente, ela corre o risco de amputar um dos dedos. "O polegar estava muito sofrido, e está sendo avaliada a possibilidade de cirurgia vascular e talvez de realizar a amputação", explicou.

A Polícia Civil informou no dia do ocorrido que a motivação seria um “desacerto referente a uma arma de fogo”. Já o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) da PM indica que a vítima teria guardado entorpecentes para dois homens, e que o material havia sido "extraviado".

Detalhes sbre a prisão dos dois suspeitos serão divulgados à imprensa apenas na tarde desta terça-feira, a partir das 16h, durante uma entrevista coletiva.