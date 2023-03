Enterrada viva: mulher presa em túmulo de cemitério de MG está na UTI em estado grave

O Hospital São João Batista, onde a mulher de 36 anos que foi enterrada viva está internada, informou que a vítima está em estado grave. Socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ser encontrada presa no túmulo, ela foi levada para a unidade de saúde com ferimentos na cabeça e desacordada. A mulher foi agredida antes de ser colocada na gaveta funerária e a suspeita é de que ela tenha ficado peo menos 10 horas presa no local.

O caso aconteceu no Cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. A mulher foi encontrada quando coveiros que chegaram para trabalhar e encontraram o túmulo fechado com cimento fresco e sangue no local. Eles chamaram a polícia, que ouviu gritos de socorro.

A investigação policial que já está em andamento e duas pessoas são procuradas como suspeitas de prender a mulher no local. A vítima segue internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital.