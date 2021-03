Entenda como concursos públicos podem ser afetados pelos novos decretos de lockdown

Com o aumento do número de pessoas contaminadas com o Covid-19, prefeitos e governadores voltam a decretar lockdown em estados e municípios brasileiros, no intuito de conter a proliferação do vírus.

Uma das consequências do bloqueio pode ser a suspensão ou adiamento dos concursos públicos, assim como já vinha acontecendo no ano de 2020.

Em março do ano passado, inúmeros concursos tiveram que ser adiados devido ao cenário de pandemia no país. Com as novas medidas de restrição que estão sendo anunciadas desde fevereiro deste ano, as suspensões e adiamentos de certames podem voltar a acontecer.

Por exemplo, as avaliações do Departamento Penitenciário (DEPEN) estavam marcadas para o dia 28 de fevereiro de 2021. Entretanto, o órgão decidiu pela suspensão do cronograma, tendo em vista que as atividades e os serviços presenciais foram interrompidos em inúmeras partes do país.

Com o cancelamento e adiamento de concursos, muitos candidatos estão preocupados com uma eventual suspensão no cronograma da Polícia Rodoviária Federal. No entanto, o diretor executivo da corporação disse que as provas do concurso PRF continuam previstas para o dia 28 de março deste ano.

Mesmo assim, José Hott não descartou imprevistos que possam ocasionar no adiamento da etapa eliminatória. “Hoje, o cronograma está mantido. A decisão da Direção Geral da PRF é de manutenção do nosso cronograma. (...) Eventualmente, pode um fato superveniente, uma decisão externa à PRF impor a necessidade de uma alteração neste cronograma? Tenho que ser sincero em dizer que pode. Mas essa decisão não partirá da PRF neste momento”, explicou em sua rede social.