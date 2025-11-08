Enem adiado: veja as cidades com outras datas de aplicação da prova em 2025

Em 2025, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre neste domingo (9/11) e no próximo (16/11) nas cinco regiões do Brasil, com exceção de quatro municípios. Sendo três cidades no Pará e uma no Paraná, as localidades terão outras datas de aplicação da prova. Entenda abaixo.

No Pará, as cidades são Belém, Ananindeua e Marituba. O adiamento da prova ocorreu devido à realização da 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU) na capital paraense. Por isso, o exame será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

No Paraná, a mudança de datas é em Rio Bonito do Iguaçu. A decisão foi tomada pela Secretaria de Estado de Educação (Seed-PR) mediante o tornado que atingiu e destruiu 90% da cidade. O Enem foi suspenso na cidade e todos os participantes terão direito à reaplicação da prova, com data a definir, segundo a secretaria.