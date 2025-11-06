Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Atriz de Stranger Things deseja boa sorte para quem vai fazer o Enem 2025: 'Isso não é o Vecna'

A primeira prova do Enem, que ocorre neste domingo, 9, é composta por 90 questões objetivas de Linguagens e Ciências Humanas e uma redação

Estadão Conteúdo
fonte

Sadie Sink, em Stranger Things (Divulgação / Netflix)

A atriz Sadie Sink, que interpreta a personagem Max Mayfield na série "Stranger Things", desejou boa sorte aos estudantes brasileiros que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025, que será realizado nos dias 9 e 16 de novembro.

Em um vídeo publicado na terça-feira, 4, no perfil do Instagram da Netflix Brasil, Sadie disse que, às vésperas do Enem, os candidatos podem se sentir como se estivessem no "mundo invertido" - referência a uma dimensão paralela retratada na série - e ninguém pudesse salvá-los.

"Mas eu estou falando como uma amiga, e amigos não mentem. Isso não é o Vecna. Se você estiver preparado, não vai ser nem um Demogorgon", disse a atriz, citando vilões do universo de Stranger Things.

"Tenho certeza que você vai arrasar, atravessar aquele portal independente da dificuldade, e NÃO SE ATRASE", disse Sadie.

A primeira prova do Enem, que ocorre neste domingo, 9, é composta por 90 questões objetivas de Linguagens e Ciências Humanas e uma redação. Já no próximo domingo, 16, será a vez de 90 questões objetivas de Matemática e Ciências da Natureza. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. O início das provas está previsto para às 13h30.

Já a primeira parte da quinta e última temporada de Stranger Things será lançada pela Netflix no dia 26 de novembro - mais de três anos após a estreia da quarta temporada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SÉRIE/STRANGER THINGS/SADIE SINK/BOA SORTE/CANDIDATOS/ENEM
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

'Mundo Brega Pará' tem Nirah e Kim Marques na Rádio Liberal FM nesta sexta (7)

Segundo programa da série vai ao ar das 17 às 18h e traz como convidados Nirah e Kim Marques para bate-papo e versões acústicas de sucessos desses dois artistas do Pará

06.11.25 16h47

MÚSICA

Vinny Nogueira lança single 'Esquecer o Ex' em feat com Leo Santana e MC GW

Canção apresenta trechos de “arrochadeira”, em um autêntico pagode baiano

06.11.25 16h03

É DIA DE RIR

No Dia do Riso, Murilo Couto e Hygo Palheta falam como fazer rir pode transformar vidas

Entre o palco e as redes sociais, comediantes paraenses refletem sobre o desafio e a importância de fazer rir

06.11.25 8h00

FAMOSOS

No Rio, Príncipe William compartilha bastidores do Earthshot Prize ao lado de outras celebridades

Anitta, Gilberto Gil, Luciano Huck e Sabrina Sato estiveram entre os convidados da cerimônia

05.11.25 23h19

MAIS LIDAS EM CULTURA

em família

Andressa Urach, irmã e ator gravam conteúdo adulto: 'É guloso, tem duas Urachs'; assista

Primeiro vídeo de Andressa Urach com a participação da irmã é publicado

24.09.25 17h25

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

DOCUMENTÁRIO

Ayrton Senna: como Adriane Galisteu recebeu a notícia da morte do piloto?

Adriane narrou essa e outras situações no documento "Meu Ayrton"

06.11.25 12h38

FAMOSOS

Millie Bobby Brown fala sobre maternidade e privacidade da filha: 'Ela tem direito de decidir'

Millie contou que os cuidados são divididos de forma igual entre ela e o marido, a quem chamou de 'pai incrível'

06.11.25 11h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda