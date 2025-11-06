Atriz de Stranger Things deseja boa sorte para quem vai fazer o Enem 2025: 'Isso não é o Vecna'

A atriz Sadie Sink, que interpreta a personagem Max Mayfield na série "Stranger Things", desejou boa sorte aos estudantes brasileiros que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025, que será realizado nos dias 9 e 16 de novembro.

Em um vídeo publicado na terça-feira, 4, no perfil do Instagram da Netflix Brasil, Sadie disse que, às vésperas do Enem, os candidatos podem se sentir como se estivessem no "mundo invertido" - referência a uma dimensão paralela retratada na série - e ninguém pudesse salvá-los.

"Mas eu estou falando como uma amiga, e amigos não mentem. Isso não é o Vecna. Se você estiver preparado, não vai ser nem um Demogorgon", disse a atriz, citando vilões do universo de Stranger Things.

"Tenho certeza que você vai arrasar, atravessar aquele portal independente da dificuldade, e NÃO SE ATRASE", disse Sadie.

A primeira prova do Enem, que ocorre neste domingo, 9, é composta por 90 questões objetivas de Linguagens e Ciências Humanas e uma redação. Já no próximo domingo, 16, será a vez de 90 questões objetivas de Matemática e Ciências da Natureza. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. O início das provas está previsto para às 13h30.

Já a primeira parte da quinta e última temporada de Stranger Things será lançada pela Netflix no dia 26 de novembro - mais de três anos após a estreia da quarta temporada.