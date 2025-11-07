Enem 2025: o que faz uma redação perder ponto ou ser zerada?

Saber interpretar o tema e não deixar a folha em branco são algumas das regras básicas para não zerar a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A prova, que auxilia no ingresso de estudantes em universidades de todo o País, ocorre nos domingos, 9 e 16 de novembro. Segundo o Painel Enem 2025, criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o número de inscritos este ano é de 4,81 milhões.

De acordo com Caroline Zanoni, corretora na plataforma Redação Online, de Florianópolis, em Santa Catarina, diferentes situações podem contribuir para a redução de pontos da redação e até mesmo zerar o texto. Por isso, o ideal é que os vestibulandos estudem interpretação de texto, para saber desenvolver a ideia do tema, e também mantenham a calma durante a prova.

No Enem, segundo explica a corretora, a redação é avaliada em cinco competências, que são domínio da norma culta, compreensão do tema, organização do texto, argumentação e proposta de intervenção. Cada competência pode chegar a 200 pontos. Para atingir a nota mais alta de cada uma é preciso escrever em formato dissertativo-argumentativo, propondo soluções para o tema exposto. Quando os estudantes fogem do tema, escrevem apenas palavras isoladas ou copiam o texto de apoio, podem zerar a redação.

"Os alunos são penalizados por erros como acentuação incorreta, palavras fora da margem da folha, falhas de sintaxe e ortografia. No caso de palavras fora da margem, por exemplo, é preciso continuar a palavra na próxima linha e não escrever fora da margem, porque mesmo um deslize pequeno pode custar pontos. O Enem permite até dois desvios leves, mas a reincidência já afeta a nota", explica Caroline.

Outro erro comum é tentar decorar redações ou repertórios prontos. Isso não apenas aumenta o nervosismo como pode reduzir a autenticidade do texto. Apesar da correção das redações ser minuciosa, é possível garantir alguns pontos. Conforme Caroline, os estudantes que apresentam a proposta de intervenção do tema, incluindo agente, ação, meio, finalidade e detalhamento, e respeitam o tema, já podem atingir 200 pontos.

Segundo Gabriele Amorim, também corretora do Redação Online, durante a escrita da redação, os estudantes podem se basear nos textos de apoio, que contêm dados, gráficos e informações sobre o tema. Entretanto, é preciso estar atento para não copiar e sim desenvolver a ideia utilizando os textos.

"Muitos alunos acham que podem copiar dados dos textos de apoio, mas se fizerem isso integralmente, a redação pode ser anulada. Um exemplo que vi foi em 2023, sobre a herança cultural africana no Brasil: alguns alunos viram o termo 'herança' e abordaram o tema como se fosse uma herança financeira. Por isso, é preciso estar atento para se embasar no material de apoio sem recorrer a um copia e cola", explica.

Erros que podem zerar a redação:

Fugir totalmente do tema proposto Não apresentar proposta de intervenção quando exigida Não respeitar o gênero dissertativo-argumentativo Apresentar apenas palavras isoladas, desenhos ou frases desconexas Copiar integralmente os textos motivadores Caligrafia ilegível Conter conteúdo ofensivo, discriminatório ou que viole os direitos humanos

Erros que podem reduzir a pontuação:

Falta de interpretação do tema Erros de acentuação e ortografia Texto fora das margens Decoreba de redações prontas