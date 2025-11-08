Tornado no Paraná: veja tudo o que se sabe sobre a tempestade no sul do Brasil

Um tornado atingiu a região Centro-Sul do Paraná nessa sexta-feira (7), afetando mais de 10 municípios. A cidade Rio Bonito do Iguaçu registra 90% de destruição, a maior porcentagem da área e, até o momento, 750 pessoas receberam atendimento médico no estado. Há seis mortes confirmadas e equipes do Corpo de Bombeiros, forças de segurança e da Defesa Civil estão atuando.

VEJA MAIS

Sobre o tornado

O fenômeno natural provocou a interrupção da distribuição de energia e água. A tempestade teve chuva forte e ventos com, aproximadamente, 250 km/h, e foi classificada como EF3, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O tornado se formou com um ciclone extratropical que está no sul do Brasil.

Em Rio Bonito do Iguaçu fica a 400 km de Curitiba e tem 14 mil habitantes. Com o tornado, mais de 10 mil pessoas estão desabrigadas. A tempestade que atingiu a cidade é chamada de supercélula, pois possui um mesociclone - ou seja, uma corrente de ar ascendente que gira no interior da nuvem -, conforme o Simepar.

Em Rio Bonito do Iguaçu, 90% da área está destruída devido ao tornado (Reprodução / Atento News)

Equipes de socorro

Ao todo, 50 bombeiros de outros municípios foram deslocados a Rio Bonito do Iguaçu, sendo 20 deles do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost). Cães de busca também auxiliam as equipes na ação. As informações são do Governo do Paraná.

O estado também afirma que todas as equipes de salvamento estão atuando em atendimentos emergenciais em Rio Bonito do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Cantagalo, Porto Barreiro, Candói e outras cidades. O socorro aos feridos tem suporte das ambulâncias de Cascavel e Guarapuava. Além dos municípios citados, outros foram atingidos por rajadas de vento: Dois Vizinhos, Cornélio Procópio, Campo Mourão, Planalto, Distrito de Horizonte (Palmas), Cianorte, Clevelândia, Japira e Londrina.

Das seis vítimas confirmadas até o momento, cinco são de Rio Bonito do Iguaçu (Reprodução / Atento News)

Vítimas

De acordo com o Governo do Paraná, há seis mortes confirmadas, sendo duas mulheres e quatro homens. As autoridades acreditam que há mais pessoas sob os escombros. As vítimas têm entre 14 e 83 anos.

Julia Kwapis, 14 anos - Rio Bonito do Iguaçu

Adriane Maria de Moura, 47 anos - Rio Bonito do Iguaçu

Jurandir Nogueira Ferreira, 49 anos - Rio Bonito do Iguaçu

Jose Neri Geremias, 53 anos - Guarapuava

Claudino Paulino Risse, 57 anos - Rio Bonito do Iguaçu

Jose Gieteski, 83 anos - Rio Bonito do Iguaçu