Tarcísio de Freitas coloca o governo de SP à disposição do PR para apoio às vítimas do tornado

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o estado está á disposição do governo do Paraná para prestar apoio às vítimas do tornado que assolou a cidade de Rio Bonito de Iguaçu.

"Minha solidariedade ao povo do Paraná e ao governador Ratinho Júnior diante do tornado que atingiu o estado na última noite, com ventos que chegaram a 250 km/h", disse Tarcísio em publicação no X.

"O Governo de São Paulo está à disposição para ajudar no que for preciso e prestar todo o apoio às vítimas dessa tragédia. Contem com nossas orações e com nossa solidariedade. Vocês não estão sozinhos", disse o governador paulista.