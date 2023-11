Enem 2023: Inep disponibiliza resultados dos pedidos de reaplicação de provas

A partir desta terça-feira (28), os candidatos que pediram a reaplicação do Enem 2023 podem conferir os resultados de seus pedidos na Página do Participante. As provas serão reaplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro.

A opção de reaplicação da prova é destinada aos candidatos prejudicados por problemas logísticos ou acometido por doenças infectocontagiosas, como prevê o edital. Nesta edição, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também ofertou o recurso às pessoas que não compareceram por terem sido lotadas a uma distância superior a 30 quilômetros da residência informada na inscrição para realização do exame.

ENEM

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia o desempenho dos estudantes ao concluírem a educação básica, sendo a principal via de entrada para o ensino superior no Brasil, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e programas como o Programa Universidade para Todos (Prouni). Além disso, os resultados desempenham papel decisivo, tanto como critério único quanto complementar, em processos seletivos, e também são referência para o acesso a apoios governamentais, incluindo o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).