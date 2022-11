Enem 2022: Inep divulga gabarito oficial; questão é anulada

Com informações da Agência Brasil

Os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022) já podem consultar o gabarito oficial. Dessa vez uma questão foi anulada e foi de matemática. A alternativa, assim como a questão varia conforme a cor do caderno. Para ter acesso as alternativas corretas, basta entrar no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Vale reforçar que o participante dever ficar atento as cores das provas nos dois dias, tanto no formato impresso ou on-line. Além disso, com o gabarito é possível saber quais questões estão corretas, mas não é a nota final. Isso porque o resultado varia conforme um método de correção chamada teoria de resposta ao item (TRI). Os resultados finais serão divulgados no dia 13 de fevereiro de 2023, na Página do Participante.

Enem 2022 aconteceu nos dias 13 e 20 de novembro. Quase 2,5 milhões de estudantes participaram da avaliação. Após a divulgação dos resultados serão abertas as inscrições para os processos seletivos que utilizam a avaliação como forma de ingresso no ensino superior, em data ainda a ser divulgada.