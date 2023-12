Encceja 2024: resultado é divulgado nesta sexta (22); saiba como acessar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga nesta sexta-feira (22) o resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023. Os candidatos poderão consultar o boletim de desempenho na Página do Participante do Encceja.

O Encceja é uma prova aplicada pelo Inep que permite que jovens e adultos obtenham a certificação de conclusão dos ensinos fundamental e médio, caso não tenham concluído essas etapas na idade adequada. A edição de 2023 contou com mais de um milhão de inscrições em todo o Brasil.

VEJA MAIS

Como consultar o resultado do Encceja 2023?

Veja o passo a passo para consultar o seu resultado do Encceja 2023:

Acesse a Página do Participante do Encceja a partir de 22 de dezembro;

a partir de 22 de dezembro; Faça o seu login com o Gov.br , site de login único do governo;

, site de login único do governo; Após conseguir acessar o site, basta conferir o resultado nas provas em que você estava inscrito.

Como saber se passei no Encceja?

Para obter a aprovação e o certificado de conclusão do ensino médio ou fundamental, é necessário ter tirado uma nota mínima de 100 em cada uma das quatro provas e ter alcançado uma pontuação superior a 5 na redação.

Caso o candidato não alcance a nota mínima nas provas de múltipla-escolha ou na redação, será necessário refazer o exame apenas dessa área do conhecimento na próxima edição do Encceja ou realizar a matéria em específico via algum curso supletivo ou EJA, focado na educação de jovens e adultos.

Além disso, no caso do Ensino Médio, caso o inscrito não alcance a nota mínima na redação, será necessário realizar a prova de redação e de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

Como emitir o certificado do Encceja?

Após conferir o resultado, o candidato que obtiver as notas mínimas necessárias deve procurar a instituição certificadora indicada durante a inscrição. Essa informação está no Cartão de Confirmação na Página do Participante de cada candidato.

Cada instituição certificadora terá um prazo específico para a emissão do certificado. Esse prazo pode variar de acordo com a instituição e o volume de solicitações.

Os documentos necessários para a solicitação do certificado variam de acordo com a instituição certificadora. No entanto, geralmente são exigidos os seguintes documentos:

Boletim de desempenho do Encceja;

Documento de identificação com foto;

Comprovante de residência;

CPF.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)