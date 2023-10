Uepa abre inscrições para o Forpeja; o cursinho prepara alunos para o Encceja 2024

Estão abertas as inscrições para o Forpeja, cursinho preparatório que é organizado pelo Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Há vagas nos municípios de Moju, Vigia e Belém. As aulas são direcionadas aos jovens e adultos que vão realizar o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 2024 (Encceja).

Os interessados que desejam participar do cursinho em Belém devem realizar as inscrições por meio de um formulário online. Em moju, os estudantes devem entrar em contato por telefone, para pedir informações sobre a matrícula: (91) 98756-7357/99355-0978. Já os interessados em Vigia, devem procurar o campus da Uepa no município.

O Forpeja oferece aulas de Ciências, Língua Portuguesa, Redação, Matemática, Línguas Estrangeiras (Inglês e Espanhol), além de História, Geografia, Artes e Ed. Física, que são matérias solicitadas para a prova. A iniciativa é submetida ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e oferece a preparação de quem deseja concluir o ensino fundamental.

A modalidade possui os maiores índices de evasão na educação brasileira, segundo dados do Ministério da Educação (MEC). “Apesar de tudo, é recompensador ver os estágios de evolução dos alunos. Vê-los recomeçando e ressignificando os sonhos que estavam adormecidos. São pessoas que tinham saudades de estar em uma sala de aula, de escrever. Eles se desafiam muita a crescer”, diz a supervisora do Forpeja, Ranyelle Muniz.

O cursinho, em Belém, realiza as aulas nas terças, quartas e quintas, no horário das 18h30 até às 21h30. O Forpeja acontece no Campus I, localizado na Djalma Dutra, entre Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral.

