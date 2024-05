Encceja 2024: inscrições terminam nesta sexta-feira (10); veja como participar

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024 terminam na próxima sexta-feira (10). A prova oferece uma chance para aqueles que não conseguiram finalizar os estudos na idade adequada, visando a obtenção da certificação do Ensino Fundamental e Médio. É importante ressaltar que o prazo final para inscrição também se aplica às solicitações de atendimento especializado e uso do nome social. As inscrições devem ser realizadas por meio do Sistema Encceja.

Atualmente, o Pará tem 53.748 mil estudantes matriculados na Educação de Jovens e Adultos (Eja) e, segundo a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos (Ceja), da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), Ana Cláudia Neves, a participação dos estudantes é essencial. "A Seduc, por meio da Coordenadoria da Educação de Jovens e Adultos, enfatiza a importância da realização do Encceja. Então, aos alunos da Eja que querem fazer esse exame para certificação, essa é a hora. Não podemos perder o prazo. O site do Inep está à disposição, faça sua inscrição e daremos mais um passo para a construção de uma educação de qualidade", afirmou.

O Encceja é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação e tem quatro aplicações, com editais e cronogramas distintos: Encceja Nacional para residentes no Brasil, Encceja Nacional PPL, para residentes no Brasil privados de liberdade ou que cumprem medidas socioeducativas, Encceja Exterior, para brasileiros residentes no exterior, e Encceja Exterior PPL, para residentes no exterior privados de liberdade ou que cumprem medidas socioeducativas. As aplicações fora do Brasil são realizadas em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Prova

Os participantes do Encceja vão fazer a prova do exame no dia 25 de agosto. As provas do Encceja obedecem aos requisitos básicos, estabelecidos pela legislação em vigor, para o Ensino Fundamental e Ensino Médio. São aplicadas em um único dia, nos turnos matutino e vespertino. O Exame é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma proposta de Redação.

As datas de aplicação da prova no Brasil e no exterior são distintas, assim como as provas para pessoas privadas de liberdade ou que cumprem medidas socioeducativas. As provas avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar.

Serviço

Inscrições Encceja 2024

Prazo: até sexta-feira (10)

Local: Sistema Encceja

Para mais informações sobre o Encceja, acesse o edital aqui.