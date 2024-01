Alunos do EJA têm notas expressivas na redação do Enem 2023

Com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 divulgadas nesta semana, os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc) alcançaram resultados expressivos na redação do certame, com notas acima de 900.

“É sempre inspirador acompanhar os bons resultados da EJA, fruto da dedicação incansável dos estudantes que escolheram trilhar o caminho da educação, independentemente do momento de suas vidas. Essa é a prova de que​ nunca é tarde para aprender”, destacou Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

Rose Márcia das Neves, de 55 anos, alcançou a nota 920 na redação do Enem 2023. Estudante da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Hilda Vieira, localizada no bairro da Marambaia, em Belém, ela conta que todo o esforço e dedicação valeram a pena. “Foi por dedicação minha e dos meus professores, que foram de suma importância durante a minha trajetória estudantil. Eles foram meus maiores apoiadores e me prepararam para que eu fizesse a prova do Enem. Decidi mostrar que não existe idade para aprender”, disse.

Com a nota do Enem, a estudante segue confiante na sua aprovação no curso de Matemática, na Universidade do Estado do Pará (Uepa) ou de Letras (Língua Portuguesa), na Universidade Federal do Pará (UFPA). Para ela, a EJA é uma grande oportunidade. “A EJA é uma porta para o cidadão que quer estudar, ter uma qualificação e alcançar a tão sonhada universidade. Posso dizer que a educação pública forma cidadãos de qualidade e que qualquer pessoa tem o direito à ela”, destacou a estudante.

Lucca Lorran, de 23 anos, tirou 960 na redação do Enem 2023. O estudante do Centro de Educação de Jovens e Adultos Professor Luiz Octávio Pereira (CEEJA), localizado no bairro de São Brás, também na capital paraense, explica a importância da EJA para sua vida. “Eu era um jovem que tinha dificuldade em dar o primeiro passo para começar os estudos. Eu ainda não tinha ao meu redor uma atmosfera ligada à área da educação e, por ter que dedicar parte do meu tempo ao trabalho, acabei me distanciando disso", conta o candidato

Ele admite que até entrar no CEEJA, pensava em apenas concluir o ensino médio e encerrar os estudos. "Mas, com o apoio dos professores, comecei a enxergar as coisas de outra forma e percebi que ainda tinha chance. Sou muito grato a eles, que me motivaram totalmente e traçaram os caminhos que eu poderia seguir na vida, caminhos que eu jamais enxergaria. Agora estou em outra fase, que vai ser na federal, e Deus quiser”, contou.

Outro destaque foi o estudante Guilherme, da Escola Estadual Magalhães Barata, no bairro do Telégrafo, em Belém, que tirou 960 na redação. Já no Colégio Estadual Celso Rodrigues, em Santo Antônio do Tauá, nordeste paraense, a conquista foi tripla: as estudantes Evellyn Lorrany, Yasmim Santos e Kamilly Souza alcançaram 980, 960 e 900 pontos, respectivamente, na redação do Enem. Na Escola Estadual Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro do Tapanã, o estudante Ede Batista tirou 920 na redação.

Segundo a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos da Seduc, Ana Cláudia Neves, os resultados são reflexo do trabalho desenvolvido pela atual gestão, que hoje potencializa a Educação de Jovens e Adultos. "É uma felicidade nós termos essas escolas e também esses resultados maravilhosos no Enem. Quero parabenizar os alunos e ressaltar que, nesta gestão, as modalidades têm sido potencializadas. Hoje, a Educação de Jovens e Adultos caminha no sentido de igualdade, valorização, qualificação e visibilidade, prova disso são esses resultados expressivos na prova do Enem, e isso é fabuloso", ressalta.

Mas lembra que o bom desempenho dos alunos não se restringiu apenas à prova do Enem. "O ano de 2023 está marcado na Educação de Jovens e Adultos porque tivemos bons resultados também do ENCCEJA PPL, com 1.900 alunos aprovados; e na EJA Socioeducativo, com 57 aprovados. Isso demonstra que a EJA está aí para garantir o direito a uma educação de qualidade. Tenho certeza que 2024 vai ser marcado por grandes trabalhos, projetos e resultados no final do ano", concluiu a coordenadora.