Encceja 2022: resultado será liberado nesta quinta-feira (22/12); veja como acessar

Os candidatos que fizeram o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja 2022) podem acessar o resultado a partir desta quinta-feira (22/12). Ao todo, mais de 547 mil participantes foram inscritos e aguardam pela nota. A certificação é organizada e liberada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Encceja 2022 será liberado a todos que tirarem no mínimo 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e nota igual ou menor a 5 na redação. A certificação é uma garantia de que a pessoa está apta a conclusão de uma etapa escolar e podem retomar a trajetória de aprendizado. Veja como consultar o resultado do Encceja 2022.

Para ter acesso ao resultado do Encceja é preciso:

Acessar o site do Inep e ir na aba do Encceja 2022;

Em seguida, é necessário colocar o login por meio do CPF e senha cadastrados;

Por fim, na área de resultado é possível conferir a própria nota.

Como acessar o gavarito do Encceja 2022?

Na mesma plataforma do resultado, no portal do Inep e com acesso na aba do Encceja 2022, é possível o candidato selecionar a opção gabarito.

Como é a organização do Encceja 2022?

O Encceja 2022 é formado por quatro provas objetivas por nível de ensino. Cada uma possuí 30 questões de múltipla escolha, além da redação. Entre as áreas estão:

Ensino Fundamental

Ciências naturais;

Matemática;

Língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes e educação física;

História e geografia.

Ensino Médio

Ciências da natureza e suas tecnologias;

Matemática e suas tecnologias;

inguagens, códigos e suas tecnologias;

Ciências humanas e suas tecnologias.

Qual o tema da redação do Encceja 2022?

Para o ensino fundamental, os participantes escreveram sobre o "O papel da tradição oral na preservação da cultura no Brasil”. Já os candidatos do ensino médio abordaram o tema “Desafios da indústria da moda para a preservação do meio ambiente”.