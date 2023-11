Enade 2023: mais de 408 mil estudantes realizam, neste domingo, o exame em todo o Brasil

Neste domingo (26), mais de 408 mil acadêmicos realizarão o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) em todo o país. Concluintes de cursos de graduação selecionados pelo Ministério da Educação (MEC) terão até este sábado para responder ao Questionário do Estudante por meio do Sistema Enade.

A prova e o questionário permitem ao MEC avaliar o curso de graduação e a instituição de Educação Superior, além de compor o perfil do acadêmico e o contexto dos processos formativos. O MEC garante que as respostas são sigilosas e tratadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) para a geração de estatísticas e indicadores educacionais.

Acesso ao local de prova está disponível apenas para inscritos que preencheram o Questionário do Estudante e pode ser conferido no Cartão de Confirmação da Inscrição, no Sistema Enade, até as 13h de domingo. O cartão inclui informações como local, horário de aplicação, documentos de identificação exigidos e atendimentos especializados aprovados. O Inep recomenda levar o Cartão de Confirmação no dia da prova.

Provas e Cursos

O Enade avalia concluintes de cursos de graduação e o desenvolvimento de competências necessárias à formação geral e profissional. Neste ano, serão avaliados cursos de bacharelado e cursos superiores de tecnologia em diversas áreas, incluindo Agronomia, Arquitetura, Biomedicina, Enfermagem, Engenharias, Farmácia, Medicina, Odontologia, Tecnologia Ambiental, Estética e Cosmética, entre outros.

No domingo, os portões abrem às 12h e fecham às 13h. O aluno pode levar o caderno de provas ao sair da sala a partir das 17h.