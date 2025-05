Vídeo: Empresário leva família para testar lancha antes da compra e embarcação explode

Uma lancha explodiu na tarde deste sábado (4) na Represa de Guarapiranga, na Zona Sul de São Paulo, durante um teste realizado por um empresário de Barueri que avaliava a compra da embarcação. Ele estava acompanhado da esposa e dos dois filhos no momento do acidente.

Segundo o empresário, por volta das 12h, a família já navegava havia cerca de sete minutos quando ouviu uma primeira explosão vinda da lancha. Ao perceber o risco, todos começaram a se preparar para abandonar a embarcação. Pouco depois, uma segunda explosão ocorreu, mas eles conseguiram saltar a tempo, antes que a lancha fosse completamente tomada pelas chamas.

Durante a fuga, o braço do filho ficou preso por instantes, mas o pai conseguiu soltá-lo e retirá-lo com segurança. A criança sofreu escoriações leves no braço, e a esposa teve ferimentos na perna. Nenhum dos dois precisou ser levado ao hospital.

VEJA MAIS

Um barco que passava pelo local prestou os primeiros socorros, e a Guarda Civil Municipal chegou logo em seguida. O proprietário da marina de onde a lancha havia saído, que é médico, também auxiliou no atendimento à família.

O Corpo de Bombeiros e a Marinha participaram da operação de resgate. A lancha acabou afundando. De acordo com um representante da Marinha, a embarcação estava com a documentação em dia. O proprietário do barco informou ao empresário que havia feito uma revisão na lancha uma semana antes. As causas da explosão serão investigadas.