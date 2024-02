Empresário é preso suspeito de maus-tratos e ameaças contra os pais de 74 anos

Um empresário foi preso por suspeita de maus-tratos, agressões verbais e ameaças contra os próprios pais idosos. Fábio Luis Ceuta de Lacerda, de 44 anos, também conhecido como Pipa e proprietário de um beach club, foi detido na Barra, um bairro nobre da cidade de Salvador, na Bahia.

As vítimas, ambos com 74 anos, foram ameaçadas de morte e agressão pelo empresário, levando à solicitação de uma medida protetiva no final de 2023, que foi aceita em janeiro deste ano. Tal medida determinava que o filho mantivesse distância dos pais. Fábio foi detido por desrespeitar o distanciamento dos pais.

Desde 2014, várias ocorrências de maus-tratos foram registradas, e Fábio respondia às acusações em liberdade. ''Atualmente os pais encontram-se ainda mais vulneráveis, o que torna indispensável esse flagrante, bem como a própria manutenção da prisão", entendeu a delegada do caso, Mariana Ouais.

Fábio, que possui mais de 16 mil seguidores nas redes sociais, costuma publicar fotos com celebridades como Thiaguinho, Xand Avião e Zé Vaqueiro, além de divulgar eventos do beach club que administra.

O empresário enfrentará acusações de maus-tratos, ameaças e descumprimento de medida protetiva. A 14ª Delegacia Territorial da Barra solicitou a prisão preventiva do suspeito.