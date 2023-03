Empresário e influenciador digital, Marcos Marinho é assassinado em frente a restaurente; veja vídeo

O empresário e influenciador digital Marcos Marinho, de 39 anos, foi assassinado no início da tarde do último domingo (12) em frente a um restaurante de Feira de Santana, na Bahia. Com um milhão de seguidores no Instagram, Marinho compartilhava momentos da sua vida pessoal e do trabalho.

O empresário estava em frente ao restaurante enquanto aguardava sua companheira, que teria ido buscar a moto do casal em um estacionamento. Imagens de uma câmera de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que vários homens descem de um carro que para próximo a Marinho e disparam contra o influenciador digital diversas vezes. Veja o vídeo:

Em sua conta do Instagram, Marinho se apresentava como CEO do grupo Start Holding, do ramo de consultoria empresarial. Horas antes de ser assassinado, o empresário chegou a compartilhar fotos no restaurante onde almoçava, informando sua localização.

VEJA MAIS

Em uma publicação, o influenciador chegou a defender a liberação de armas. "Armado, você mata ou morre! Desarmado, você só morre! O cidadão de bem estando armado, jamais será escravizado", escreveu o empresário.

(Estagiárip Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)