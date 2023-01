Empresário é executado à luz do dia em shopping popular; vídeo

Um empresário de 55 anos que trabalhava no camelódromo do Cais, centro de Rondonópolis (MT), foi executado com cinco tiros diante de várias testemunhas na tarde do último sábado (31/12). Jadson Ramalho de Oliveira foi morto dentro do box que mantinha no complexo comercial, diante de clientes e do filho. As informações são do portal RD News.

Chamada para atender a ocorrência, a Polícia Militar já encontrou a vítima morta quando chegou no local e o filho ao lado do corpo gritando: “Mataram meu pai, mataram meu pai”. Segundo relatos de testemunhas, no momento dos disparos haviam muitos clientes no local.

Imagens captadas por câmeras de segurança mostram o momento em que os dois suspeitos chegam ao camelódromo de moto. O garupa desce, entra e vai em direção ao corredor onde fica a barraca 61, pertencente à Jadson.

O filho disse à polícia que ao chegar no box o bandido teria falado algo com o pai dele e em seguida sacado a pistola e atirado diversas vezes. Em seguida, saiu correndo e subiu na moto, fugindo em direção desconhecida. Ninguem foi preso até o momento.