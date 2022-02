Brasileiro preso na Tailândia envia áudio aos amigos: 'não vou sair dessa'; ouça

Com a voz embargada, o jovem Jordi Vilsinski Beffa, de Apurana, Paraná, trocou mensagens de texto e áudio com amigos avisando que tinha sido preso pela polícia tailandesa. "Qualquer coisa, cuida dos meus aí. Tá bom. Obrigado, irmão. Abraço. Não vou sair dessa", declarou. Ele e outros dois brasileiros foram flagrados desembarcando no aeroporto de Bangkok com 15,5 quilos de cocaína. A defesa de Jordi afirma que ele não conhecia os outros dois presos. As informações são do G1 Paraná.

Em outra conversa, o brasileiro pede que o amigo cuide da mãe dele e comenta não saber se vai conseguir voltar.

Jordi: "Cuida da minha mãe, irmão. Eu peguei o celular aqui rápido".

Amigo: "Pode deixar irmão".

Jordi: "Mas não sei quanto tempo vou ficar".

Amigo: "Amo você".

Jordi: "Se um dia eu chegar voltar".

Jordi: "Cuida deles por mim. Amo você. Se cuida irmão".

Aniversário

O jovem vai passar o aniversário de 24 anos, nesta quinta-feira (24), na prisão tailandesa. De acordo com informações enviadas pela embaixada brasileira na Tailândia à família dele, Jordi está detido no presídio de Samut Prakan, em condições adequadas de acordo com o padrão do país. Ainda segundo a embaixada, ele não passou por uma audiência na justiça.

Os presos no país são autorizados a falar com familiares por meio de um aplicativo e os familiares serão avisados quando for possível fazer contato, em horários autorizados pela polícia.

O advogado disse acreditar em uma condenação aproximada de 5 anos ao jovem, que é uma das penas mínimas.

Segundo a família do paranaense, ele saiu de casa com somente uma mala e o objetivo citado não aparece nas imagens divulgadas pelas autoridades tailandesas, mas somente outra mala, que eles desconhecem a origem. O advogado não sabe dizer se ele deixou a bagagem em algum local ou se as autoridades não fotografaram a mala vista pela família.