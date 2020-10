Embaixadora das Filipinas no Brasil torturava empregada

A embaixadora das Filipinas no Brasil, Marichu Mauro, foi denunciada por funcionários da representação diplomática por prática de tortura. Ela foi flagrada agredindo uma empregada doméstica dentro da representação do país asiático, em Brasília.

A vítima tem 51 anos e é também filipina. Trabalhava na residência oficial da embaixadora, que fica nos fundos do prédio principal. Câmeras flagraram as agressões físicas e foram exibidas no Fantástico de domingo, 25, na Globo. Ela foi convocada de volta ao país asiático depois dos flagrantes. O secretário de Relações Exteriores do país, Teodoro Locsin Jr., confirmou no Twitter, na madrugada desta segunda-feira, 26. “A embaixadora das Filipinas no Brasil foi chamada de volta imediatamente para explicar os maus-tratos à sua equipe de serviço”, escreveu.

Flagrante

Segundo uma testemunha, a funcionária era torturada com beliscões, tapas e puxões de orelha várias vezes e por vários dias.

As imagens estão com Justiça e fazem parte do inquérito instaurado a partir de feitas por funcionários da representação, em Brasília, ao Ministério Público do Trabalho.

A empregada conseguiu deixar o País na quarta-feira, 21.

Marichu Mauro, no cargo desde 2018, foi homenageada pelo então presidente Michel Temer e, o início deste mês, recebeu condecoração do presidente Jair Bolsonaro. Ela também representa as Filipinas na Venezuela como embaixadora não residente, além de atuar na Guiana, na Colômbia e no Suriname.

“Eu tenho certeza de que qualquer um que tenha dado uma medalha ou qualquer honraria à ela não conhece quem ela é realmente”, disse uma das testemunhas ao Fantástico.