Em Manaus, homem vende o carro para comprar oxigênio para família infectada

O calapso pela falta de oxigênio no Amazonas é grande e, com ele, diversas pessoas buscam alternativas para salvar suas famílias. Na capital, um homem que teve toda a família infectada pelo novo coronavírus, vendeu o carro para comprar cilindro de oxigênio.

O homem, que não foi identificado, conta que seus três filhos, sua esposa e o genro - que está com 75% do pulmão comprometido -, estão em estado grave, em casa, pois não há vagas nos hospitais.

Em entrevista à Tv Bandeirantes de Manaus, ele dissque que gastou R$ 400 na quinta-feira (14) com oxigênio e bomba, graças a venda do carro, no entanto, já está com dificuldade de comprar os medicamentos porque já estão esgotados nas farmácias. Outros R$1 mil foram gastos com exames de sangue e assim, continuará para manter a família viva.