Em Brasília, mala vazia perto da Câmara mobiliza polícia e esquadrão antibomba após atentado

Uma mala abandonada nas proximidades do Anexo 4 da Câmara dos Deputados, em Brasília, mobilizou a Polícia Militar do Distrito Federal nesta sexta-feira (15). O episódio ocorre dois dias após as explosões na praça dos Três Poderes. De acordo com informações da CNN, por volta das 11h, uma equipe do esquadrão antibomba foi para o local, com a intenção de detonar o artigo.

Após chegar no local, as autoridades constataram, no entanto, que a mala estava vazia. É o que relata o major Raphael Broocke, da PM. “Não tinha explosivo. Era uma mala que já tinha sido encontrada na quinta-feira, já tinha recebido uma contracarga – um explosivo para verificar, para detonar -, mas ela não tinha nada”.

Segundo o porta-voz da PM, a mala “foi entregue para perícia, a perícia não aproveitou e deixou ela no local”. Posteriormente, o objeto teria sido levado por um terceiro ao local em que foi encontrado hoje, de acordo com Broocke. Policiais da Patamo, o Patrulhamento Tático Motorizado do Distrito Federal, Batalhão de Trânsito e bombeiros também atuaram na ocorrência.

No início da ação, um dos integrantes do governo do Distrito Federal que está dentro da Coordenação Geral de Inteligência da Polícia Militar, afirmou à CNN que poderia “ser tudo” e as equipes estavam “trabalhando com prioridade de segurança máxima”.

Proteção

Após um homem morrer depois de detonar artefatos explosivos em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), agentes de segurança intensificaram a proteção da Praça dos Três Poderes. O local foi cercado por gradis, sem previsão de retirada, e o policiamento foi elevado, com cães circulando nos arredores dos prédios.

A Polícia Federal (PF), por sua vez, convocou todo o efetivo de policiais e áreas logísticas do Distrito Federal para permanecer em estado de sobreaviso de quinta-feira (14) até domingo (17). Em comunicado enviado aos agentes, a PF afirmou que a determinação busca reforçar a segurança e garantir a ordem pública.

Logo depois do atentado, a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, disse que todas as áreas dos poderes públicos em Brasília seriam reforçadas. “Nós reforçamos toda a segurança do Palácio do Planalto, do Alvorada, da residência oficial e também as áreas dos poderes”, disse em conversa com jornalistas.