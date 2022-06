Em 24 horas, sobe de 21 para 37 o número de casos de varíola dos macacos confirmados no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou, na manhã desta quinta-feira (30), que o Brasil já tem 37 casos de varíola dos macacos (monkeypox). Até o final da manhã de quarta-feira (29), tinham sido diagnosticados 21 pacientes com a doença. Ou seja, foram confirmados 16 novos casos em menos de 24 horas. As informações são da Agência Brasil.

A confirmação mais recente foi no Estado do Rio de Janeiro, que soma seis pacientes com varíola dos macacos - cinco ocorrências na capital e uma na cidade de Maricá, no Grande Rio. Minas Gerais também confirmou o seu primeiro caso, um homem com 33 anos, que esteve na Europa no período entre 11 e 26 deste mês.

O Estado com o maior número de casos é São Paulo – 28 no total, segundo o Ministério da Saúde. Rio Grande do Sul tem dois pacientes confirmados com a doença.