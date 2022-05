Elize Matsunaga diz acreditar que marido morto já a perdoou pelo crime

Depois de deixar a prisão, Elize Matsunaga disse acreditar que o marido, Marcos Matsunaga, morto por ela em maio de 2021, já a perdoou.



“Estou muito, muito feliz mesmo de ter vencido essa etapa, sei que teremos outras, uma nova etapa agora. Mas estou muito feliz por ter vencido, pelas pessoas que me apoiaram, pelas pessoas que compreenderam. Infelizmente não posso consertar o que passou, o que eu cometi, estou tendo uma segunda chance. Eu acredito na espiritualidade e acredito que ele já tenha me perdoado e peço por ele nas minhas orações”, disse Elize no vídeo divulgado.



Elize matou e esquartejou o marido Marcos em 19 de maio de 2012, na zona oeste de São Paulo. À época, ela tinha 30 anos e ele estava com 42 anos, sendo um dos herdeiros da indústria de alimentos Yoki. Ela alegou que sofria violência doméstica, psicologíica e patrimonial e que no dia do assassinato do marido havia acontecido uma discussão entre os dois.



Condenada inicialmente a 19 anos e 11 meses, viu sua pena diminuir para 16 anos e três meses.